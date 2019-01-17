У Сербії тисячі людей вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика

16 січня тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика Олівера Івановича. Рік тому лідера місцевого сербського руху вбили поблизу штаб-квартири його партії шістьма пострілами у спину.

Про це повідомляє Balkan Insight.

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Учасники акції пройшли мовчазною ходою вулицями Белграду із увімкненими лампадками та з ліхтариками телефонів.

Поліція намагалася зупинити учасників мовчазної ходи на честь загиблого політика, однак їй це не вдалося.

До слова, люди прямували до Храму святого Сави, біля якого в той же час монтували сцену до приїзду президента Росії Володимира Путіна.

Організаторами заходу стали ті ж люди, які вже кілька тижнів поспіль щосуботи протестують проти президента Сербії Александара Вучича. Демонстранти невдоволені політикою чинного президента і звинувачують його у авторитаризмі.

У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця події.

People are arriving at a #protest in #Belgrade tonight, the seventh since December. In front, the activists of the Ibarski Mars, who marched for more than 180 km to the capital from Kraljevo. Tonight people are asking to shed light on the case of Oliver Ivanovic, killed in 2018 pic.twitter.com/r4regeXKd2 — Stefano Giantin (@stefanogiantin) January 16, 2019

Tens of thousands walking in Belgrade city center today, in remembrance of Oliver Ivanovich, and in protest that his murderer hasn't been found. A strong message to the regime.



Oliver was a rare thing: local politician with integrity, an ethnic Serb from Kosovo.



Killed 1yr ago. pic.twitter.com/Gkm4BfudpB — [̺̫̣̼̻́͐́́͠b̨̫͑͒̉͊̾͘elg] rade (@radezz) January 17, 2019

Thousands of people gathered in Belgrade to commemorate the first anniversary of the death of the Kosovo Serb politician Oliver Ivanovic, whose murder has never been resolved.#1od5milliona



More photos and videos on @BalkanInsight. https://t.co/0JuZyVsNYq — Pru (@jprusina) January 16, 2019

Belgrade, Serbia



After police initially blocked entry to the grounds of Saint Sava, anti-govt protesters gather outside the temple to pay tribute to the life of Oliver Ivanovic.



Serbian patriotic song “Vostani Serbije” plays from loudspeakers. pic.twitter.com/r9rLOKTkZD — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 16, 2019

Just an FYI:

Anti-government #protests continue in #Belgrade #Serbia.

Tonight people silently protested to pay respects to Kosovo Serb politician Oliver Ivanović, who was murdered one year ago today.#NasJeIpakViše #1od5miliona #IbarskiMarš pic.twitter.com/Jq488TYmP0 — Schwarzvlad (@VladislavSvarc) January 16, 2019

Spotted from @birnbalkans office.



Probably the biggest crowd ever at Belgrade #1od5miliona anti-government protests.



This evening they commemorate Oliver Ivanovic & demand swift investigation of his murder. pic.twitter.com/80pySq3MSS — Marija Ristić (@Marien__R) January 16, 2019

Хто такий Олівер Іванович?



Олівер Іванович – колишній чиновник сербського уряду і лідер політичної партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість". У 2008-2012 роках займав посаду державного секретаря Міністерства Республіки Сербія у справах Косова і Метохії.



У січні 2014 року його раптово звинуватили у воєнних злочинах та заарештували. Арешт став несподіванкою практично для всіх, хто був знайомий із Івановичем. 21 січня 2016 року Івановича засудили до 9 років ув'язнення. Проте у червні 2017 року політика звільнили з-під варти.



В інтерв'ю сербським журналістам Іванович відкрито заявляв, що у Косовській Мітровиці панує атмосфера страху та беззаконня, яку створюють місцеві серби-злочинці.



У січні 2018 року на півночі Косова невідомі застрелили політика. Винуватців замаху досі не знайшли і не покарали.