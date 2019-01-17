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      У Сербії тисячі людей вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика

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      У Белграді вшанували пам'ять опозиційного політика Олівера Івановича
      У Белграді вшанували пам'ять опозиційного політика Олівера Івановича / Фото з соціальних мереж

      16 січня тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика Олівера Івановича. Рік тому лідера місцевого сербського руху вбили поблизу штаб-квартири його партії шістьма пострілами у спину.

      Про це повідомляє Balkan Insight

      Читайте також: Масові протести у Сербії: президента Вучича звинувачують у авторитаризмі

      Учасники акції пройшли мовчазною ходою вулицями Белграду із увімкненими лампадками та з ліхтариками телефонів.

      Поліція намагалася зупинити учасників мовчазної ходи на честь загиблого політика, однак їй це не вдалося. 

      До слова, люди прямували до Храму святого Сави, біля якого в той же час монтували сцену до приїзду президента Росії Володимира Путіна.

      Організаторами заходу стали ті ж люди, які вже кілька тижнів поспіль щосуботи протестують проти президента Сербії Александара Вучича. Демонстранти невдоволені політикою чинного президента і звинувачують його у авторитаризмі.  

      У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця події. 

       

      Хто такий Олівер Іванович?
       
      Олівер Іванович – колишній чиновник сербського уряду і лідер політичної партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість". У 2008-2012 роках займав посаду державного секретаря Міністерства Республіки Сербія у справах Косова і Метохії.

      У січні 2014 року його раптово звинуватили у воєнних злочинах та заарештували. Арешт став несподіванкою практично для всіх, хто був знайомий із Івановичем. 21 січня 2016 року Івановича засудили до 9 років ув'язнення. Проте у червні 2017 року політика звільнили з-під варти.

      В  інтерв'ю сербським журналістам Іванович відкрито заявляв, що у Косовській Мітровиці панує атмосфера страху та беззаконня, яку створюють місцеві серби-злочинці.

      У січні 2018 року на півночі Косова невідомі застрелили політика. Винуватців замаху досі не знайшли і не покарали.

      Теги: Новини політики Сербія Європа Протести Втрати Косово Пікет
      Джерело: 24 Канал
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