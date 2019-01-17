У Сербії тисячі людей вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика
16 січня тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда, аби вшанувати пам'ять опозиційного політика Олівера Івановича. Рік тому лідера місцевого сербського руху вбили поблизу штаб-квартири його партії шістьма пострілами у спину.
Про це повідомляє Balkan Insight.
Читайте також: Масові протести у Сербії: президента Вучича звинувачують у авторитаризмі
Учасники акції пройшли мовчазною ходою вулицями Белграду із увімкненими лампадками та з ліхтариками телефонів.
Поліція намагалася зупинити учасників мовчазної ходи на честь загиблого політика, однак їй це не вдалося.
До слова, люди прямували до Храму святого Сави, біля якого в той же час монтували сцену до приїзду президента Росії Володимира Путіна.
Організаторами заходу стали ті ж люди, які вже кілька тижнів поспіль щосуботи протестують проти президента Сербії Александара Вучича. Демонстранти невдоволені політикою чинного президента і звинувачують його у авторитаризмі.
У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця події.
Хто такий Олівер Іванович?
Олівер Іванович – колишній чиновник сербського уряду і лідер політичної партії косовських сербів "Свобода, демократія, справедливість". У 2008-2012 роках займав посаду державного секретаря Міністерства Республіки Сербія у справах Косова і Метохії.
У січні 2014 року його раптово звинуватили у воєнних злочинах та заарештували. Арешт став несподіванкою практично для всіх, хто був знайомий із Івановичем. 21 січня 2016 року Івановича засудили до 9 років ув'язнення. Проте у червні 2017 року політика звільнили з-під варти.
В інтерв'ю сербським журналістам Іванович відкрито заявляв, що у Косовській Мітровиці панує атмосфера страху та беззаконня, яку створюють місцеві серби-злочинці.
У січні 2018 року на півночі Косова невідомі застрелили політика. Винуватців замаху досі не знайшли і не покарали.