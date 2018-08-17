В Сербии закрыли лагерь, где преподавали российские военные инструктора

Министерство внутренних дел Сербии закрыло лагерь для подростков и молодежи. В заведении преподавали и были инструкторами сербские и российские ветераны войн.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Читайте также: Кто из иностранцев воюет за боевиков на Донбассе: истории наемников

Президент Сербии Александар Вучич также отреагировал на закрытие лагеря. Он подчеркнул, что военные учения детей – это "не Сербия будущего" и что государство не будет поощрять такие действия.

Дом лагеря уже размонтировали. Небойша Стефанович, министр внутренних дел, отметил, что лагерь закрыли "из-за возможного злоупотребления детьми и беспокойства общественности". Открыли же лагерь 8 августа, мол, для патриотического воспитания. Там обучали военному делу 44 девушек и парней в возрасте от 14 до 23 лет. Его посетил военный атташе посольства России в Белграде.

Стоит добавить, что Россия имеет сильные связи с Сербией, в частности, военные и культурные. На Западе неоднократно заявляли об увеличении "деструктивной роли Москвы" на Балканах и подрыва демократии в регионе.