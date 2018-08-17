В Сербії закрили табір, де викладали російські військові інструктори

Міністерство внутрішніх справ Сербії закрило табір для підлітків і молоді. В закладі викладали та були інструкторами сербські і російські ветерани війн.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

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Президент Сербії Александар Вучич також відреагував на закриття табору. Він наголосив, що військові навчання дітей – це "не Сербія майбутнього" і що держава не буде толерувати таких дій.

Будинок табору вже розмонтували. Небойша Стефанович, міністр внутрішніх справ, зазначив, що табір закрили "через можливе зловживання дітьми і занепокоєння громадськості". Відкрили ж табір 8 серпня, мовляв, для патріотичного виховання. Там навчали військовій справі 44 дівчат й хлопців віком від 14 до 23 років. Його відвідав військовий аташе посольства Росії в Белграді.

Варто додати, що Росія має сильні зв’язки з Сербією, зокрема, військові та культурні. На Заході неодноразово заявляли про збільшення "деструктивної ролі Москви" на Балканах і підриву демократії в регіоні.

Нагадаємо, відомого адвоката Мішу Огняновіча застрелили біля його будинку у Белграді. У минулому він захищав у суді інтереси колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича.