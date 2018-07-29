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У Сербії застрелили екс-адвоката Слободана Мілошевича

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У Белграді вбили колишнього адвоката Мілошевича
У Белграді вбили колишнього адвоката Мілошевича / Фото з відкритих джерел

Відомого адвоката Мішу Огняновіча, який у минулому захищав у суді інтереси колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, застрелили біля його будинку у Белграді.

Про це повідомило видання Blic.

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Зазначається, що 57-річного Огняновіча застрелили перед його будинком у районі Нові-Белград. Під час інциденту 26-річний син адвоката отримав вогнепальне поранення правої руки.

Міша Огняновіч був відомим адвокатом, що займався кримінальними справами. На початку 2000-х років він був членом юридичної групи, яка захищала інтереси колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича у суді.

Гаазький трибунал звинувачував Мілошевича у військових злочинах скоєних у колишній Югославії.

Повідомляється, що впродовж своєї адвокатської діяльності Огняновіч був адвокатом деяких злочинних діячів Сербії.

Теги: Сербія
Джерело: 24 Канал
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