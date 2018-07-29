В Сербии застрелили экс-адвоката Слободана Милошевича
Известного адвоката Мишу Огняновича, который в прошлом защищал в суде интересы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, застрелили возле его дома в Белграде.
Об этом сообщило издание Blic.
Читайте также: Получил звонок, готовится убийство Януковича, – Кравчук о так называемой "группе Чаушеску"
Отмечается, что 57-летнего Огняновича застрелили перед его домом в районе Нови-Белград. Во время инцидента 26-летний сын адвоката получил огнестрельное ранение правой руки.
Миша Огнянович был известным адвокатом, занимался уголовными делами. В начале 2000-х годов он был членом юридической группы, защищавшая интересы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в суде.
Гаагский трибунал обвинял Милошевича в военных преступлениях совершенных в бывшей Югославии.
Сообщается, что на протяжении своей адвокатской деятельности Огнянович был адвокатом некоторых преступных деятелей Сербии.