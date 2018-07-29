В Сербии застрелили экс-адвоката Слободана Милошевича

Известного адвоката Мишу Огняновича, который в прошлом защищал в суде интересы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, застрелили возле его дома в Белграде.

Об этом сообщило издание Blic.

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Отмечается, что 57-летнего Огняновича застрелили перед его домом в районе Нови-Белград. Во время инцидента 26-летний сын адвоката получил огнестрельное ранение правой руки.

Миша Огнянович был известным адвокатом, занимался уголовными делами. В начале 2000-х годов он был членом юридической группы, защищавшая интересы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в суде.

Гаагский трибунал обвинял Милошевича в военных преступлениях совершенных в бывшей Югославии.

Сообщается, что на протяжении своей адвокатской деятельности Огнянович был адвокатом некоторых преступных деятелей Сербии.