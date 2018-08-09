В сети опубликовали видео ракетного удара по Израилю

Из сектора Газы по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.

Видео ракетного удара опубликовали в Twitter Israel News Agency.

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"Шесть гражданских еврейских жителей пострадали – дети из Сдероту, Израиль, бегают, когда у них взрываются ракеты из Газы", – говорится в сообщении.

Что известно о ситуаци в Секторе Газа? Это территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины рядом с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена забором. Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад в Иордании и позже аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.