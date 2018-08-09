В мережі опублікували відео ракетного удару по Ізраїлю

З сектора Гази по території Ізраїлю випустили вісім ракет. Системі протиракетної оборони "Залізний купол" вдалося перехопити дві з них.

Відео ракетного удару опублікували в Twitter Israel News Agency.

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"Шість цивільних єврейських жителів постраждали – діти зі Сдероту, Ізраїль, бігають, коли біля них вибухають ракети з Гази", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію у Секторі Гази? Це територія уздовж Середземного моря, частина Палестини поряд з Західним берегом річки Йордан. На півночі і сході межує з Ізраїлем, від якого відділена парканом. Протести в секторі загострилися після рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Ізраїль називає Єрусалим своєю "єдиною і неподільною" столицею, включаючи його східні райони і історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії та пізніше анексовані. Основна частина світової спільноти анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.