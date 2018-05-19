В сети появились фото российского состава с военной техникой в Донецке
В сети появились спутниковые снимки одного из складов в оккупированном Донецке, где вражеские войска хранят свою военную технику.
Снимки опубликовали в Twitter сообщества "Glasnost Gone".
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Ознакомьтесь с огромными затратами российских налогоплательщиков, которые идут на войну Путина в Украину. Российская военная свалка в Донецке. Большое количество поврежденных танков и бронетранспортеров,
– пишут в сообществе.
Также там добавляют, что российский склад расположен рядом с железнодорожной линией, а многие из единиц техники, вероятно, отправляют обратно в Россию.
Источник: 24 канал
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