В сети появились фото российского состава с военной техникой в Донецке

В сети появились спутниковые снимки одного из складов в оккупированном Донецке, где вражеские войска хранят свою военную технику.

Снимки опубликовали в Twitter сообщества "Glasnost Gone".

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Ознакомьтесь с огромными затратами российских налогоплательщиков, которые идут на войну Путина в Украину. Российская военная свалка в Донецке. Большое количество поврежденных танков и бронетранспортеров,

– пишут в сообществе.

Также там добавляют, что российский склад расположен рядом с железнодорожной линией, а многие из единиц техники, вероятно, отправляют обратно в Россию.