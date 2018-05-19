09:39
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
  • вівторок
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У мережі з'явились фото російського складу з військовою технікою у Донецьку

129 Читать новость на русском
Російські склади у Донецьку
Російські склади у Донецьку / фото з соцмереж

У мережі з'явилися супутникові знімки одного зі складів в окупованому Донецьку, де ворожі війська зберігають свою військову техніку.

Знімки опублікували у Twitter спільноти "Glasnost Gone".

Читайте також: Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків "Мамая" на Донбасі

Ознайомтесь із величезними витратами російських платників податків, які вони відправляють на війну Путіна в Україні. Російський військовий смітник у Донецьку. Велика кількість пошкоджених танків та бронетранспортерів,
– пишуть у спільноті.

Також там додають, що російський склад розташований поруч із залізничною лінією, а багато з одиниць техніки, ймовірно, відправляють назад у Росію.

 

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук