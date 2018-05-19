У мережі з'явились фото російського складу з військовою технікою у Донецьку
У мережі з'явилися супутникові знімки одного зі складів в окупованому Донецьку, де ворожі війська зберігають свою військову техніку.
Знімки опублікували у Twitter спільноти "Glasnost Gone".
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Ознайомтесь із величезними витратами російських платників податків, які вони відправляють на війну Путіна в Україні. Російський військовий смітник у Донецьку. Велика кількість пошкоджених танків та бронетранспортерів,
– пишуть у спільноті.
Також там додають, що російський склад розташований поруч із залізничною лінією, а багато з одиниць техніки, ймовірно, відправляють назад у Росію.
Джерело: 24 канал
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