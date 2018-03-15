В сети появилось видео реакции на увольнение Гонтаревой
Валерия Гонтарева эмоционально отреагировала на решение Парламента ее уволить с должности главы Нацбанка.
Соответствующее видео с реакцией Валерии Гонтаревой опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Смирнов.
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Как только депутаты проголосовали за ее увольнение, Валерия Гонтарева радостно начала собирать свои документы, улыбаться и демонстрировать восторг.
Источник: 24 Канал
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