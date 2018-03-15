У мережі з'явилося відео реакції Гонтаревої на звільнення
Валерія Гонтарева емоційно відреагувала на рішення Парламенту її звільнити з посади голови Нацбанку.
Відповідне відео з реакцією Валерії Гонтаревої опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Смирнов.
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Як тільки депутати проголосували за її звільнення, Валерія Гонтарева радісно почала збирати свої документи, посміхатися і демонструвати захват.
Джерело: 24 Канал
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