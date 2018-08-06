В сети появился фейковый сайт НАПК

В интернете появился фейковый сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который предназначен для представления электронных деклараций.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

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Вниманию субъектов декларирования! Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! САЙТ ПО АДРЕСУ: portal.nazk.org.ua НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ РЕСУРСОМ!

– говорится в сообщении.

Добавляется, чтобы пользователи обратили внимание на ошибки, которые содержатся в названии страницы, указывающие на фейковость портала. Настоящий сайт – https://portal.nazk.gov.ua, а фейковый – portal.nazk.org.ua.

В НАПК призвали не пользоваться фейковым ресурсом.