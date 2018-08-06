У мережі з'явився фейковий сайт НАЗК
В Інтернеті з'явився фейковий сайт Національного агентства з питань запобігання корупції, який призначений для подання електронних декларацій.
Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.
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До уваги суб'єктів декларування! Звертаємо увагу, що з'явився двійник сайту для подання декларацій! САЙТ ЗА АДРЕСОЮ: portal.nazk.org.ua НЕ Є ОФІЦІЙНИМ РЕСУРСОМ!,
– йдеться у повідомленні.
Додається, щоб користувачі звернули увагу на помилки які містяться в назві сторінки , що вказують на фейковість порталу. Справжній сайт – https://portal.nazk.gov.ua, а фейковий – portal.nazk.org.ua.
В НАЗК закликали не користуватися фейковим ресурсом.
Джерело: 24 Канал
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