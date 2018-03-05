В сети показали необычную фотографию с Путиным во время митинга
3 марта президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники". Там он решил спеть гимн.
Вместе с ним гимн пела сборная по хоккею.
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Российский журналист Рустем Адагамов отметил интересный факт – пальцы в татуировках в человека, стоящего сразу за Путиным.
Источник: 24 Канал
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