В сети показали необычную фотографию с Путиным во время митинга

3 марта президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники". Там он решил спеть гимн.

Вместе с ним гимн пела сборная по хоккею.

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Российский журналист Рустем Адагамов отметил интересный факт – пальцы в татуировках в человека, стоящего сразу за Путиным.