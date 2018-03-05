В мережі показали незвичну фотографію з Путіним під час мітингу

3 березня президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" в спорткомплексі "Лужніки". Там він вирішив заспівати гімн.

Разом з ним гімн співала збірна з хокею.

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Російський журналіст Рустем Адагамов вказав на цікавий факт – пальці у татуюваннях в людини, яка стоїть одразу за Путіним.