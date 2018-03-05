В мережі показали незвичну фотографію з Путіним під час мітингу
3 березня президент Росії Володимир Путін прийшов на концерт-мітинг в його підтримку "За сильну Росію" в спорткомплексі "Лужніки". Там він вирішив заспівати гімн.
Разом з ним гімн співала збірна з хокею.
Читайте також: Путін проти всіх: гра про господаря Кремля від студента з Вінниці стало хітом мережі
Російський журналіст Рустем Адагамов вказав на цікавий факт – пальці у татуюваннях в людини, яка стоїть одразу за Путіним.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі