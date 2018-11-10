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      В Севастополе оккупанты сносят рынок: фото и видео

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      В Севастополе сносят рынок
      В Севастополе сносят рынок / Фото из социальных сетей

      В субботу утром, 10 ноября, в оккупированном Севастополе сносят Сталинградский рынок. Демонтаж начался еще день назад, 9 ноября.

      Об этом сообщает "Крым.Реалии".

      Киоски распиливают "болгарками" и газовыми резаками. Имущество предпринимателей вывозят на грузовиках.

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      За охраной правопорядка следят более 10 российских полицейских.

      Объявленные российскими властями Севастополя "незаконные" торговые объекты уже сносили на Северной стороне города и в районе Московского рынка.

       

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Севастополя
      Источник: 24 Канал
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