В Севастополе оккупанты сносят рынок: фото и видео
В субботу утром, 10 ноября, в оккупированном Севастополе сносят Сталинградский рынок. Демонтаж начался еще день назад, 9 ноября.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Киоски распиливают "болгарками" и газовыми резаками. Имущество предпринимателей вывозят на грузовиках.
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За охраной правопорядка следят более 10 российских полицейских.
Объявленные российскими властями Севастополя "незаконные" торговые объекты уже сносили на Северной стороне города и в районе Московского рынка.
Источник: 24 Канал
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