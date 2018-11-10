У Севастополі окупанти зносять ринок: фото і відео
У суботу вранці, 10 листопада, в окупованому Севастополі зносять Сталінградський ринок. Демонтаж розпочався ще день тому, 9 листопада.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Кіоски розпилюють "болгарками" і газовими різаками. Майно підприємців вивозять на вантажних машинах.
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За охороною правопорядку стежать понад 10 російських поліцейських.
Оголошені російською владою Севастополя "незаконними" торгові об'єкти вже зносили на Північній стороні міста і в районі Московського ринку.
Джерело: 24 Канал
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