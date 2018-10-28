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      В шахте, где десятые сутки бастуют горняки, произошел обвал

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      Обвал на шахте, где бастуют горняки
      Обвал на шахте, где бастуют горняки / Фото из открытых источников

      Обвал произошел на шахте имени Капустина на Луганщине, где по состоянию на 28 октября уже 10 сутки продолжается забастовка 16-и шахтеров, находящихся на глубине 600 метров под землей. Протестующие требуют погасить задолженность по выплате зарплаты, которую не видели четыре месяца. Также шахтеры хотят отставки руководителя "Лисичанскуголь", которого обвиняют в доведении предприятия до банкротства

      Об обвале и в целом о ситуации в шахте имени Капустина, что на Луганщине, рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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      По его словам, завалило 10 погонных метров горной выработки, в которой, собственно, и находятся 16 протестующих и народный депутат Сергей Каплин.

      К счастью, горняки имеют два запасных выхода на поверхность.

      Если не принять необходимые меры для погашения задолженности перед шахтерами ПАО "Лисичанскуголь" и горняками других объединений, акции протестов с понедельника будут стремительно распространяться на другие шахты и объединения,
      – заявил Волынец.

      Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский также в Facebook уточнил, что участие в подземном забастовке принимают 15 шахтеров и народный депутат. К слову, ранее шла речь о том, что отказались подняться на поверхность 33 шахтера, однако впоследствии часть из них вынуждена была прекратить забастовку из-за ухудшения состояния здоровья.

      "Правозащитные организации региона готовят обращение к Международным организациям и правительству Украины", – отметил Лисянский.

      Тем временем тот же Каплин обнародовал сообщение, что забастовщики "провели заседание штаба на глубине 575 метров" и решили: 29 октября "остановятся все четыре шахты Лисичанска".

      Чтобы добиться погашения долгов, увольнения и наказания руководства "Лисичанскугля", единодушно решили: мы перекроем все дороги Лисичанска, остановим трассы на Харьков и Киев, призовем коллег-шахтеров с Западной Украины блокировать сообщения с Европой. В случае невыполнения требований – собираем шахтеров, учителей, врачей, детей войны, пенсионеров, и идем на Киев,
      – заявил Каплин.

      К слову, предприятие "Лисичанскуголь" задолжало шахтерам порядка 170 миллионов гривен.

      Напомним, в августе 2018 года бастовали шахтеры угледобывающих предприятий Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов, которые длительное время не получали обещанные зарплаты и заявляли о готовности идти на Киев. Уже тогда эксперты называли ситуацию в шахтерских регионах страны крайне напряженной.

      Теги: Новости Украины Новости Луганска Протесты шахтеров Долговой кризис
      Источник: 24 канал
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