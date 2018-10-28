У шахті, де десяту добу страйкують гірники, трапився обвал

Обвал трапився на шахті імені Капустіна, що на Луганщині, де станом на 28 жовтня вже 10 добу триває страйк 16-и шахтарів, які перебувають на глибині 600 метрів під землею. Протестувальники вимагають погасити заборгованість із виплат зарплати, якої не бачили уже чотири місяці. Також шахтарі прагнуть відставки керівника "Лисичанськвугілля", якого звинувачують у доведенні підприємства до банкрутства.

Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, завалило 10 погонних метрів гірничої виробки, у якій, власне, і перебувають 16 протестувальників та народний депутат Сергій Каплін.

На щастя, гірники мають два запасних виходи на поверхню.

Якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ПАТ "Лисичанськвугілля" та гірниками інших об'єднань, акції протестів з понеділка будуть стрімко поширюватись на інші шахти та об’єднання,

– заявив Волинець.

Представник омбудсмена у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський також у Facebook уточнив, що участь у підземному страйку беруть 15 шахтарів та народний депутат. До слова, раніше йшла мова про те, що на поверхню відмовилися піднятися 33 шахтарі, проте згодом частина з них змушена була припинити страйк через погіршення стану здоров'я.

"Правозахисні організації регіону готують звернення до Міжнародних організацій та уряду України", – наголосив Лисянський.

Тим часом той же Каплін оприлюднив повідомлення, що страйкарі "провели засідання штабу на глибині 575 метрів" та вирішили: 29 жовтня "зупиняться усі чотири шахти Лисичанська".

Щоб добитися погашення боргів, звільнення і покарання керівництва "Лисичанськвугілля", одностайно вирішили: ми перекриємо всі дороги Лисичанська, зупинимо траси на Харків і Київ, закличемо колег-шахтарів із Західної України блокувати сполучення з Європою. У разі невиконання вимог – збираємо шахтарів, вчителів, лікарів, дітей війни, пенсіонерів, та йдемо на Київ,

– заявив Каплін.

До слова, підприємство "Лисичанськвугілля" заборгувало шахтарям приблизно 170 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у серпні 2018 року страйкували шахтарі вугледобувних підприємств Донецького і Львівсько-Волинського басейнів, які тривалий час не отримували обіцяні зарплати і заявляли про готовність іти на Київ. Вже тоді експерти називали ситуацію у шахтарських регіонах країни вкрай напруженою.