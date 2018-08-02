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В школах теперь будут тщательнее изучать историю Голодомора, – МОН

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Гриневич подписала Меморандум с Национальным музеем "Мемориал жертв Голодомора"
Гриневич подписала Меморандум с Национальным музеем "Мемориал жертв Голодомора" / Пресс-служба МОН

2 августа министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк подписали Меморандум о популяризации и внедрении в образовательный процесс школ широкого изучения истории Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Для нас чрезвычайно важно наладить положительное партнерское сотрудничество со школами. Потому что сейчас мы наблюдаем, что учителя в определенной степени боятся говорить на эту тему, считают ее слишком травмирующей, хотя, безусловно, все зависит от подходов,
– отметила Олеся Стасюк.

Она также добавила, что музей тоже может показаться слишком страшным местом, хотя большинство ни разу там не была.

"Мы должны наладить доверие и партнерство, чтобы начать честно и открыто говорить на такую ​​сложную тему", – подчеркнула Стасюк.

Меморандум предусматривает, что МОН и Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора":

а) совместно участвуют в создании научно-методической базы для образовательного процесса средней и высшей школы, привлекая к этому возможности партнерских учреждений и организаций;

б) сотрудничают в направлении привлечения наработок Музея по тематике Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинской нации, для использования всеми учреждениями системы образования, подчиненных Министерству, в образовательно-воспитательном процессе учреждений общего среднего образования Украины;

в) договариваются о партнерстве в сфере повышения предметной компетентности администраций учреждений общего среднего образования, с целью информирования их о важности и необходимости изучения истории Голодомора в школе и исследования этой темы на региональном уровне во внешкольное время.

Теги: Новости Украины Образование Реформа образования Голодомор Министерство образования и науки Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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