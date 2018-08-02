У школах тепер ретельніше вивчатимуть історію Голодомору, – МОН

2 серпня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та генеральний директор Нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стасюк підписали Меморандум щодо популяризації та впровадження в освітній процес шкіл широкого вивчення історії Голодомору 1932-1933 років.

Про це інформує прес-служба Міністерства освіти та науки України.

Читайте також: Топ-10 спеціальностей 2018 року за версією абітурієнтів

Для нас надзвичайно важливо налагодити позитивну партнерську співпрацю зі школами. Бо зараз ми спостерігаємо, що вчителі певною мірою бояться говорити на цю тему, вважають її надто травмуючою, хоча, безумовно, все залежить від підходів,

– зазначила Олеся Стасюк.

Вона також додала, що музей теж може здаватися надто страшним місцем, хоча більшість жодного разу там не була.

"Ми маємо налагодити довіру та партнерство, щоб почати чесно та відкрито говорити на таку складну тему", – підкреслила Стасюк.

Меморандум передбачає, що МОН та Національний музей "Меморіал жертв Голодомору":

а) спільно беруть участь у створенні науково-методичної бази для освітнього процесу середньої та вищої школи, залучаючи до цього можливості партнерських установ та організацій;

б) співпрацюють у напрямку залучення напрацювань Музею з тематики Голодомору 1932-1933 років – геноциду української нації, для використання всіма установами системи освіти, що підпорядковані Міністерству, в освітньо-виховному процесі закладів загальної середньої освіти України;

в) домовляються про партнерство у сфері підвищення предметної компетентності адміністрацій закладів загальної середньої освіти, з метою інформування їх про важливість і необхідність вивчення історії Голодомору в школі та дослідження цієї теми на регіональному рівні в позашкільний час.