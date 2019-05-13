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      В школе на Житомирщине распылили неизвестное вещество: 13 детей госпитализировали

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      В школе на Житомирщине распылили неизвестное вещество: 13 детей госпитализировали
      / Фото из открытых источников

      В одной из школ города Коростышева Житомирской области ученик распылил неизвестное вещество в туалете. 13 школьников в возрасте от 10 до 14 лет с раздражением лица и кожи доставили в больницу.

      Инцидент произошел 13 мая около 11 часов на перерыве. На место происшествия вызвали правоохранителей. Они установили, что вероятно перечный газ распылил ученик 8 класса.

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      По данному факту отрыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает ответственность от штрафа до ограничения свободы на 5 лет.

      За последний год это не единичный случай, когда дети "развлекаются", распыляя газ в образовательных учреждениях. Например, похожий случай произошел 11 мая во Львовском лицее "Ориана" – там тоже распылили газ. Учителя сразу открыли окна и вызвали медиков. После оказания помощи нескольких детей, которым стало плохо, отпустили домой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние Новости Житомира
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