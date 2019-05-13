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      У школі на Житомирщині розпилили невідому речовину: 13 дітей госпіталізували

      26 Читать новость на русском
      13 учнів – у лікарні
      13 учнів – у лікарні / Фото з відкритих джерел

      В одній зі шкіл міста Коростишева, що на Житомирщині, учень розпилив невідому речовину у туалеті. 13 школярів віком від 10 до 14 років із подразненням обличчя та шкіри доправили до лікарні.

      Інцидент стався 13 травня близько 11 години на перерві. На місце події викликали правоохоронців. Вони встановили, що ймовірно перцевий газ розпилив учень 8 класу. 

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      За даним фактом відрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вона передбачає відповідальність від штрафу до обмеження волі на 5 років.

      За останній рік це не поодинокий випадок, коли діти "розважаються", розпилюючи газ в освітніх закладах. Наприклад, схожий випадок стався 11 травня у Львівському ліцеї "Оріана" – там теж розпилили газ. Вчителі одразу відчинили вікна та викликали медиків. Після надання допомоги кількох дітей, яким стало зле, відпустили додому.

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      Теги: Новини України Новини Житомира Діти і неповнолітні Освіта
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