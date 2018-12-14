В школе оккупированного Севастополя на школьников обвалился потолок: появилось видео
В оккупированном Россией Крыму в одной из севастопольских школ во время перерыва обвалился потолок. Огромный кусок упал прямо детям под ноги.
Соответствующее видео опубликовали СМИ оккупированного полуострова.
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Так, обвал потолка случайно сняла одна из учениц, когда снимала, как после обильных осадков с потолка капает вода. На видео видно, что потолок чудом не задел детей, однако сильно их напугал.
Издания оккупированного Крыма отмечают, что после инцидента учителя призывали детей удалить фото и видео, чтобы они не попали в интернет. По словам школьников, также трещины на потолке появились в некоторых кабинетах.
Источник: 24 Канал
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