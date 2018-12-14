В школі окупованого Севастополя на школярів обвалилась стеля: з'явилось відео

В окупованому Росією Криму в одній із севастопольських шкіл під час перерви обвалилась стеля. Величезний шмат впав просто дітям під ноги.

Відповідне відео опублікували ЗМІ окупованого півострова.

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Так, обвал стелі випадково зафільмувала одна з учениць, коли знімала, як після рясних опадів зі стелі крапає вода. На відео видно, що стеля дивом не зачепила дітей, проте неабияк їх налякала.

Видання окупованого Криму зазначають, що після інциденту вчителі закликали дітей видалити фото та відео, аби вони не потрапили до інтернету. За словами школярів, також тріщини на стелі з’явилися в деяких кабінетах.