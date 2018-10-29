В школе США произошла стрельба
В средней школе американского штата Северная Каролина произошла стрельба. Один школьник погиб.
Об этом сообщает местная полиция.
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Инцидент произошел в понедельник утром в школе города Матьюс.
"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", – говорится в сообщении.
По информации AP, пострадавшего школьника госпитализировали в критическом состоянии. От полученных ранений он скончался в больнице.
Источник: 24 Канал
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