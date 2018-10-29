В школе США произошла стрельба

В средней школе американского штата Северная Каролина произошла стрельба. Один школьник погиб.

Об этом сообщает местная полиция.

Читайте также: "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях

Инцидент произошел в понедельник утром в школе города Матьюс.

"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", – говорится в сообщении.

По информации AP, пострадавшего школьника госпитализировали в критическом состоянии. От полученных ранений он скончался в больнице.