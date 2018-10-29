У школі США сталася стрілянина
У середній школі американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина. Один школяр загинув.
Про це повідомляє місцева поліція.
Читайте також: "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
Інцидент стався в понеділок вранці в школі міста Матьюс.
"Один школяр був поранений і доставлений до лікарні, характер його пошкоджень ще невідомий. У зв'язку з інцидентом був затриманий інший школяр", – йдеться в повідомленні.
За інформацією AP, постраждалого школяра госпіталізували в критичному стані. Від отриманих поранень він помер у лікарні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
На курорті в Болгарії колишній військовий відкрив стрілянину: є поранені туристи20 липня 2017 , 19:51
Брильська обіцяє відшмагати Путіна6 червня 2015 , 15:59 2
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00