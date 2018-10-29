У школі США сталася стрілянина

У середній школі американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина. Один школяр загинув.

Про це повідомляє місцева поліція.

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Інцидент стався в понеділок вранці в школі міста Матьюс.

"Один школяр був поранений і доставлений до лікарні, характер його пошкоджень ще невідомий. У зв'язку з інцидентом був затриманий інший школяр", – йдеться в повідомленні.

За інформацією AP, постраждалого школяра госпіталізували в критичному стані. Від отриманих поранень він помер у лікарні.