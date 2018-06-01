В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских: фото с места событий

В Шотландии мужчина напал на двух правоохранителей, которые приехали на вызов. В результате копов с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Об этом сообщает издание BBC.

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"Двое полицейских находятся в больнице после нападения на них с ножом в городе Инверклайд", – говорится в сообщении.



Отмечается, что утром, 1 июня, копы прибыли по вызову, где на их и напал злоумышленник с ножом.



По предварительной информации, мужчина-полицейский, получивший ранение в шею, находится в тяжелом состоянии, а женщина-офицер была ранена ножом в руку.



Издание сообщает, что человек совершив преступление пытался убежать, однако правоохранители остановили его, сбив на служебных авто. Полиция арестовала 43-летнего злоумышленника, однако его пока также доставили в больницу.



Глава полиции Шотландии, похвалил "невероятную храбрость" правоохранителей.



В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских



В Шотландии мужчина нанес ножевые ранения полицейским



В Шотландии злоумышленник напал на полицейских