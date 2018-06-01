У Шотландії чоловік із ножем напав на поліцейських: фото з місця подій

У Шотландії чоловік напав на двох правоохоронців, які приїхали на виклик. У результаті копів з ножовими пораненнями доправили у лікарню.

Про це повідомляє видання BBC.

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"Двоє поліцейських перебувають у лікарні після нападу на них із ножем у місті Інверклайд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вранці, 1 червня, копи прибули на виклик, де на них і напав зловмисник із ножем.

За попередньою інформацією, чоловік-поліцейський, який отримав поранення у шию, перебуває у важкому стані, а жінка-офіцер була поранена ножем в руку.

Видання повідомляє, що чоловік скоївши злочин намагався втекти, проте правоохоронці зупинили його, збивши на службових авто. Поліція заарештувала 43-річного зловмисника, проте його поки також доставили в лікарню.

Очільник поліції Шотландії, похвалив "неймовірну хоробрість" правоохоронців.



У Шотландії чоловік із ножем напав на поліцейських



У Шотландії чоловік завдав ножових поранень поліцейським



У Шотландії зловмисник напав на поліцейських