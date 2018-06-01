У Шотландії чоловік із ножем напав на поліцейських: фото з місця подій
У Шотландії чоловік напав на двох правоохоронців, які приїхали на виклик. У результаті копів з ножовими пораненнями доправили у лікарню.
Про це повідомляє видання BBC.
Читайте також: Сварки закінчились стріляниною у Німеччині: загинула жінка
"Двоє поліцейських перебувають у лікарні після нападу на них із ножем у місті Інверклайд", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вранці, 1 червня, копи прибули на виклик, де на них і напав зловмисник із ножем.
За попередньою інформацією, чоловік-поліцейський, який отримав поранення у шию, перебуває у важкому стані, а жінка-офіцер була поранена ножем в руку.
Видання повідомляє, що чоловік скоївши злочин намагався втекти, проте правоохоронці зупинили його, збивши на службових авто. Поліція заарештувала 43-річного зловмисника, проте його поки також доставили в лікарню.
Очільник поліції Шотландії, похвалив "неймовірну хоробрість" правоохоронців.
У Шотландії чоловік із ножем напав на поліцейських
У Шотландії чоловік завдав ножових поранень поліцейським
У Шотландії зловмисник напав на поліцейських
Вибір редакції
-
"Путін може розпочати новий напад на Україну": політолог зі США вказав на важливу детальсьогодні, 20:14
-
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього рухусьогодні, 19:00
-
Матір загиблої екс-регіоналки Бережної облили зеленкою у власній квартирі: відеосьогодні, 18:14