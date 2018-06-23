В Шотландии женятся звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли

В субботу, 23 июня, на севере Шотландии состоится свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли – звезд культового телесериала "Игра престолов".

Свадьба пройдет в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, которым владеет отец актрисы Себастьян Лесли. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что в пятницу, 22 июня, в Абердин приехали коллеги актеров по сериалу "Игра Престолов" Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

Предварительно конкретные подробности относительно свадьбы не были обнародованы, но дата (23 июня) появилась в записях отдела регистрации актов гражданского состояния города Хантли в графстве Абердиншир.

Как отмечают западные СМИ, отец Лесли в субботу утром в фамильном замке занимался последними приготовлениями к свадьбе. Говорится, что эта свадьба станет самым ярким бракосочетанием года в мире шоу-бизнеса.