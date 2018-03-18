В штабе АТО назвали единственное место обстрела боевиков

17 марта 2018 российско-оккупационные войска продолжали нарушть условия полного прекращения огня, осуществив один обстрел позиций сил АТО.

По данным Штаба АТО, единственный обстрел был зафиксирован на Донецком направлении, где враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное.

Читайте также: Миссия ОБСЕ обнаружила новые танки у боевиков на Донбассе

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.