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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В штабе АТО назвали единственное место обстрела боевиков

22 Читати новину українською
Тишина на Донбассе
Тишина на Донбассе

17 марта 2018 российско-оккупационные войска продолжали нарушть условия полного прекращения огня, осуществив один обстрел позиций сил АТО.

По данным Штаба АТО, единственный обстрел был зафиксирован на Донецком направлении, где враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное.

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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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