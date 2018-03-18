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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Штабі АТО назвали єдине місце обстрілу бойовиків

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Тиша на Донбасі
Тиша на Донбасі

17 березня 2018 року російсько-окупаційні війська продовжували порушувати умови повного припинення вогню, здійснивши один обстріл позицій сил АТО.

За даними Штабу АТО, єдиний обстріл було зафіксовано на Донецькому напрямку, де ворог застосував гранатомети по наших укріпленнях неподалік населеного пункту Опитне.

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На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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