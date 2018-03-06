В штабе АТО сообщили, как прошли сутки на Востоке

В течение понедельника, 5 марта, боевики трижды нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Вторая половина прошедших суток, начиная с 16 часов, прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировали ни одного обстрела. Зато, до этого российско-оккупационные группировки трижды нарушали перемирие.

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На луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку от Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов ранения получил военнослужащий сил АТО. Его доставили в госпиталь.