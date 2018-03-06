У штабі АТО сповістили, як минула доба на Сході

Впродовж понеділка, 5 березня, бойовики тричі порушили перемир'я у зоні проведення Антитерористичної операції.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Друга половина минулої доби, починаючи з 16 години пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксували жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання тричі порушували перемир’я.

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На луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького.

На донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів поранення зазнав військовослужбовець сил АТО. Його доправили до госпіталю.