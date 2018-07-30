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В Штабе ООС поздравили бойцов Сил специальных операций словами из российской рекламы

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В поздравлении Штаб ООС использовал текст из российской рекламы
В поздравлении Штаб ООС использовал текст из российской рекламы / Скриншот

Штаб Операции Объединенных сил в день сил Специальных операций поздравил бойцов ССО видеозаписью, в которой использован текст из российской рекламы службы в армии.

Об этом сообщает издание Inforesist.

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Во-первых, оно размещено на официальной странице Операции объединенных сил. То есть, никак не может считаться хендмейдом какого-то неравнодушного украинца, который таким образом решил проявить свою гражданскую позицию. Более того, этот ролик иллюстрирует слова и позицию командующего операции на Донбассе. Во-вторых, – это кража. И мне было бы абсолютно все равно, что идею для мотивационного ролика представители ООС переняли у армии США, Великобритании или Франции. Воровать, конечно, всегда плохо, но это можно было бы еще как-то списать на недостаток опыта и специалистов, которые бы подсказали в нужный момент, что так делать не стоит,
– пишет на своей странице в Facebook журналист Левко Стек.

Журналист отметил, что в видеоролике каждое слово скопировано с оригинала российской рекламы армии, которая была сделана еще в 2014 году.

Для сравнения журналист соединил две видеозаписи.

Смотрите видео: Скомпонованная видеозапись

Журналист отметил, что не желает повторения такой ситуации не учитывая, что его могут расценить, как мелочь.

Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словам, их идеями и образами. Убежден, идеи украинской армии должны быть отличными. И, наконец, вряд ли такое поздравление порадует украинских спецназовцев,
– написал он.

Смотрите видео: Оригинальное поздравление штаба ООС

Смотрите видео: Оригинал российской рекламы

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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