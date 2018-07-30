У Штабі ООС привітали бійців Сил спеціальних операцій словами з російської реклами

Штаб Операції Об'єднаних сил в день сил Спеціальних операцій привітав бійців ССО відеозаписом в якому використано текст з російської реклами служби в армії.

Про це повідомляє видання Inforesist.

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По-перше, воно розміщене на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил. Тобто, ніяк не може вважатися хендмейдом, якогось небайдужого українця, який таким чином вирішив проявити свою громадянську позицію. Більш того, цей ролик ілюструє слова і позицію командувача операції на Донбасі. По-друге, – це крадіжка. І мені було б абсолютно все одно, що ідею для мотиваційного ролика представники ООС запозичили у армії США, Великобританії або Франції. Красти, звичайно, завжди погано, але це можна було б ще якось списати на брак досвіду і фахівців, які б підказали в потрібний момент, що так робити не варто,

– пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Левко Стек.

Журналіст зауважив, що у відеоролику кожне слово скопійоване з оригіналу російської реклами армії яке було зроблене ще у 2014 році.

Для порівняння журналіст скомпонував два відеозаписи.

Дивіться відео: Скомпонований відеозапис



Журналіст зазначив, що не бажає повторення такої ситуації не зважаючи, що її можуть розцінити, як дрібницю.

Якось воно неправильно, називати РФ ворогом і звертатися до своїх громадян їх словами, їх ідеями і образами. Переконаний, ідеї української армії повинні бути відмінними. І, нарешті, навряд чи таке привітання потішить українських спецназівців,

– написав він.

Дивіться відео: Оригіальне привітання штабу ООС

Дивіться відео: Оригінал російської реклами