В штабе заявили об исчезновении украинского военнослужащего
В четверг, 29 марта, в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", – сообщают в штабе.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные поисковые мероприятия.
Напомним, 29 марта в районе проведения операции Объединенных сил пограничники зафиксировали факт использования пророссийскими боевиками запрещенного лазерного оружия специального назначения.
Источник: 24 Канал
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