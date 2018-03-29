В штабе заявили об исчезновении украинского военнослужащего

В четверг, 29 марта, в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", – сообщают в штабе.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные поисковые мероприятия.

Напомним, 29 марта в районе проведения операции Объединенных сил пограничники зафиксировали факт использования пророссийскими боевиками запрещенного лазерного оружия специального назначения.