У штабі заявили про зникнення українського військовослужбовця
У четвер, 29 березня, в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
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"Сьогодні, 29 березня, під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", – повідомляють у штабі.
Зазначається, що наразі тривають першочергові пошукові заходи.
Нагадаємо, 29 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил прикордонники зафіксували факт використання проросійськими бойовиками забороненої лазерної зброї спеціального призначення.
Джерело: 24 Канал
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