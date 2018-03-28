На Донбасі підстрелили іменитого бойовика

На Донбасі поранили сербського найманця окупантів Деяна Берича.

Про це повідомляє УНІАН.

"Всім привіт від "Деки". Поки він у місцях, де інтернет не "живе". Трохи пошкодили на ньому "бронік", але з ним все ок. Кілька днів буде відсипатися", – написав прихильник терористів Олексій Гальцев.

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Це вже не перше поранення Берича на Донбасі. У серпні 2017 року йому кулею пробило ногу.

Прострелений бронежилет бойовика