На Донбасі підстрелили іменитого бойовика
На Донбасі поранили сербського найманця окупантів Деяна Берича.
Про це повідомляє УНІАН.
"Всім привіт від "Деки". Поки він у місцях, де інтернет не "живе". Трохи пошкодили на ньому "бронік", але з ним все ок. Кілька днів буде відсипатися", – написав прихильник терористів Олексій Гальцев.
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Це вже не перше поранення Берича на Донбасі. У серпні 2017 року йому кулею пробило ногу.
Прострелений бронежилет бойовика
Джерело: 24 Канал
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