На Донбассе подстрелили именитого боевика
На Донбассе ранили сербского наемника оккупантов Деяна Берича.
Об этом сообщает УНИАН.
"Всем привет от "Деки". Пока он в местах, где интернет не "живет". Немного повредили на нем "броник", но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться", – написал сторонник террористов Алексей Гальцев.
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Это уже не первое ранение Берича на Донбассе. В августе 2017 года ему пулей пробило ногу.
Простреленный бронежилет боевика
Источник: 24 Канал
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