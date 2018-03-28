На Донбассе подстрелили именитого боевика

На Донбассе ранили сербского наемника оккупантов Деяна Берича.

Об этом сообщает УНИАН.

"Всем привет от "Деки". Пока он в местах, где интернет не "живет". Немного повредили на нем "броник", но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться", – написал сторонник террористов Алексей Гальцев.

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Это уже не первое ранение Берича на Донбассе. В августе 2017 года ему пулей пробило ногу.

Простреленный бронежилет боевика