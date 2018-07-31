В Швеции грабители похитили из собора королевские регалии
Двое мужчин ограбили собор в шведском городе Стренгнесси и похитили оттуда королевские регалии датированы XVII веком.
Об этом сообщает издание Expressen.
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Отмечается, что злоумышленники действовали совместно. Они украли корону, державу короля Карла IX и венец его жены Кристины, погрузили украденное добро на лодку и скрылись.
Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества,
- заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.
В настоящее время полиция занимается поисками преступников. Для этого правоохранители используют вертолет.
Источник: 24 Канал
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