В Швеции грабители похитили из собора королевские регалии

Двое мужчин ограбили собор в шведском городе Стренгнесси и похитили оттуда королевские регалии датированы XVII веком.

Об этом сообщает издание Expressen.

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Отмечается, что злоумышленники действовали совместно. Они украли корону, державу короля Карла IX и венец его жены Кристины, погрузили украденное добро на лодку и скрылись.

Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества,

- заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.

В настоящее время полиция занимается поисками преступников. Для этого правоохранители используют вертолет.