У Швеції грабіжники викрали з собору королівські регалії
Двоє чоловіків пограбували собор у шведському місті Стренгнессі та викрали звідти королівські регалії датовані XVII століття.
Про це повідомляє видання Expressen.
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Зазначається, що зловмисники діяли спільно. Вони вкрали корону і державу короля Карла IX і вінець його дружини Христини, завантажили поцуплене добро на човен та зникли.
Це частина національного культурного надбання, це крадіжка у всього шведського суспільства,
– заявив настоятель собору Крістофер Лундгрен.
Наразі поліція займається пошуками злочинців. Для цього правоохоронці використовують вертоліт.
Джерело: 24 Канал
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