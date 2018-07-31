У Швеції грабіжники викрали з собору королівські регалії

Двоє чоловіків пограбували собор у шведському місті Стренгнессі та викрали звідти королівські регалії датовані XVII століття.

Про це повідомляє видання Expressen.

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Зазначається, що зловмисники діяли спільно. Вони вкрали корону і державу короля Карла IX і вінець його дружини Христини, завантажили поцуплене добро на човен та зникли.

Це частина національного культурного надбання, це крадіжка у всього шведського суспільства,

– заявив настоятель собору Крістофер Лундгрен.

Наразі поліція займається пошуками злочинців. Для цього правоохоронці використовують вертоліт.