У Швеції люди почали плавати по затопленому вокзалу: фото та відео
У Швеції після тривалої спеки почався сезон дощів. Від опадів постраждав вокзал в Уппсалі.
Про це повідомляє The Local.
Читайте також: Україна скерує авіацію ДСНС до Швеції, щоб допомогти в ліквідації масштабних лісових пожеж
Незважаючи на наслідки стихії, рух поїздів не було зупинено, а пасажирам було досить непросто дістатися до вагонів. Затопило тунелі, які ведуть до перону і ескалатори.
Проте шведи перетворили повінь на веселощі. В Інтернеті поширюються фотографії людей, які плавали через підземний перехід центральної залізничної станції з надувними та водяними пістолетами.
Проте у неділю влада викачала воду та підземний перехід повернувся до нормальної роботи.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Гігантський будівельний кран впав у Нью-Йорку: є поранені20 липня 2016 , 00:17
З молотка пустять унікальну автівку Трампа18 лютого 2017 , 16:49
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00