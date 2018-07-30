У Швеції люди почали плавати по затопленому вокзалу: фото та відео

У Швеції після тривалої спеки почався сезон дощів. Від опадів постраждав вокзал в Уппсалі.

Про це повідомляє The Local.

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Незважаючи на наслідки стихії, рух поїздів не було зупинено, а пасажирам було досить непросто дістатися до вагонів. Затопило тунелі, які ведуть до перону і ескалатори.

Проте шведи перетворили повінь на веселощі. В Інтернеті поширюються фотографії людей, які плавали через підземний перехід центральної залізничної станції з надувними та водяними пістолетами.

Проте у неділю влада викачала воду та підземний перехід повернувся до нормальної роботи.