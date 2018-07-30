В Швеции люди начали плавать по затопленному вокзалу: фото и видео

В Швеции после длительной жары начался сезон дождей. От осадков пострадал вокзал в Уппсала.

Об этом сообщает The Local.

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Несмотря на последствия стихии, движение поездов не было остановлено, но пассажирам было весьма непросто добраться до вагонов. Затопило тоннели, которые ведут к перрону и эскалаторы.

Однако шведы превратили наводнение в веселье. В интернете распространяются фотографии людей, которые плавали через подземный переход центральной железнодорожной станции с надувными и водяными пистолетами.

Однако в воскресенье власти выкачали воду и подземный переход вернулся к нормальной работе.