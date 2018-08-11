19:01
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Развлечения россиян в Америке. Игра "спрячь водку"
Вєсті Кремля
18:41, сегодня
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Швеции неонацист планировал убить двух журналистов

6 Читати новину українською
Полиция Швеции
Полиция Швеции / Фото из открытых источников

Член шведской неонацистской партии Северное движение сопротивления (ЯМР) был арестован после того, как милиция обнаружила доказательства того, что планирует убить двух журналистов.

Об этом сообщает The Local.

Читайте также: Белорусскую журналистку отпустили из-под стражи

Полиция нашла в его компьютере документы с информацией о журналистах, работающих в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди файлов также были фото домов, в которых проживают журналисты.

Правоохранители также нашли у подозреваемого самодельное ружье, боеприпасы и глушители.

Задержанный отрицает, что собирал информацию о журналистах и утверждает, что не собирался им вредить.

23 августа начнется слушание его дела.

Теги: журналисты Швеция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Католики во всем мире празднуют Вербное воскресенье
 24 марта 2013 , 14:38 1
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук