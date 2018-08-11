В Швеции неонацист планировал убить двух журналистов

Член шведской неонацистской партии Северное движение сопротивления (ЯМР) был арестован после того, как милиция обнаружила доказательства того, что планирует убить двух журналистов.

Об этом сообщает The Local.

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Полиция нашла в его компьютере документы с информацией о журналистах, работающих в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди файлов также были фото домов, в которых проживают журналисты.



Правоохранители также нашли у подозреваемого самодельное ружье, боеприпасы и глушители.



Задержанный отрицает, что собирал информацию о журналистах и утверждает, что не собирался им вредить.



23 августа начнется слушание его дела.