У Швеції неонацист планував убити двох журналістів
Член шведської неонацистської партії Північний рух опору (ЯМР) був арештований після того, як міліція виявила докази того, що планує вбити двох журналістів.
Про це повідомляє The Local.
Читайте також: Білоруську журналістку відпустили з-під варти
Поліція знайшла у його комп’ютері документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких мешкають журналісти.
Правоохоронці також знайшли у підозрюваного саморобну рушницю,боєприпаси та глушники.
Затриманий заперечує, що збирав інформацію про журналістів і стверджує, що не збирався їм шкодити.
23 серпня почнеться слухання його справи.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot12 лютого 2015 , 01:38
Стрілянина в аеропорту поблизу Маямі: є вбиті та поранені, нападника ліквідували6 січня 2017 , 21:11 2
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00