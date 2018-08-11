У Швеції неонацист планував убити двох журналістів

Член шведської неонацистської партії Північний рух опору (ЯМР) був арештований після того, як міліція виявила докази того, що планує вбити двох журналістів.

Про це повідомляє The Local.

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Поліція знайшла у його комп’ютері документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких мешкають журналісти.

Правоохоронці також знайшли у підозрюваного саморобну рушницю,боєприпаси та глушники.

Затриманий заперечує, що збирав інформацію про журналістів і стверджує, що не збирався їм шкодити.

23 серпня почнеться слухання його справи.