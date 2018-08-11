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У Швеції неонацист планував убити двох журналістів

13 Читать новость на русском
Поліція Швеції
Поліція Швеції / Фото з відкритих джерел

Член шведської неонацистської партії Північний рух опору (ЯМР) був арештований після того, як міліція виявила докази того, що планує вбити двох журналістів.

Про це повідомляє The Local.

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Поліція знайшла у його комп’ютері документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких мешкають журналісти.

Правоохоронці також знайшли у підозрюваного саморобну рушницю,боєприпаси та глушники.

Затриманий заперечує, що збирав інформацію про журналістів і стверджує, що не збирався їм шкодити.

23 серпня почнеться слухання його справи.

Теги: Швеція журналісти
Джерело: 24 Канал
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