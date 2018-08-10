Білоруську журналістку відпустили з-під варти
У Білорусі після допиту в Слідчому комітеті головну редакторку сайту "БелаПАН" Ірину Левшину відпустили з-під варти.
Про це "Громадському радіо" повідомив її колега Дмитро Новожилов.
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Він повідомив, що наразі Ірина Левшина у статусі підозрюваної та під підпискою про нерозголошення. Також слідчі відпустили затриманого напередодні журналіста Deutsche Welle Павлюка Биковського.
ХРОНІКА ЗАТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ У БІЛОРУСІ
Джерело: 24 Канал
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