Білоруську журналістку відпустили з-під варти

У Білорусі після допиту в Слідчому комітеті головну редакторку сайту "БелаПАН" Ірину Левшину відпустили з-під варти.

Про це "Громадському радіо" повідомив її колега Дмитро Новожилов.

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Він повідомив, що наразі Ірина Левшина у статусі підозрюваної та під підпискою про нерозголошення. Також слідчі відпустили затриманого напередодні журналіста Deutsche Welle Павлюка Биковського.