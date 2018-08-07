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Обшуки та арешти журналістів у Білорусі: слідчий комітет пояснив причини

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Обшуки та арешти журналістів у Білорусі
Обшуки та арешти журналістів у Білорусі / Фото з відкритих джерел

Слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову, головного редактора інтернет-порталу TUT.BY. Вона є підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту держінформагентства Білорусі "Белта". У редакціях кількох ЗМІ відбуваються обшуки.

Про це повідомила "Медуза", посилаючись на дані Слідчого комітету Білорусі. 

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Слідчий комітет повідомляє, що підозрює у протиправній діяльності інших співробітників порталу TUT.BY, а також інформагентства БелаПАН і видавничого дому "Білоруська наука".


Головний редактор інтернет-порталу TUT.BY Марина Золотова

Окрім головного редактора TUT.BY затримано редактора Анну Калтигіну і журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову.

Приводом до порушення кримінальної справи послужили збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг. Протягом 2017 та 2018 років без відома і згоди "Белта" здійснено понад 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається у комп'ютерній системі підприємства,
– наголосив СК Білорусі.

До слова, доля деяких журналістів досі невідома. Зокрема, директор БелаПАН Алесь Липай на дзвінки не відповідає.

Нагадаємо, після замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який відбувся 5 серпня, правоохоронці країни арештували 11 журналістів.

Теги: Новини політики Новини Білорусі журналісти Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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