Невідомі у камуфляжній формі скоїли напад на дім журналістки, – НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що 6 серпня було скоєно повторний напад на помешкання журналістки Вікторії Сеник.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Повторний напад на помешкання журналістки "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник. Максимальний розголос та увага до неприпустимого тиску на колегу. Розраховуємо або на ефективне розслідування, або на надання охорони Вікторії,

– написав Томіленко.

За словами колеги журналістки, Костянтина Стогнія, люди в камуфляжній формі, перелізли через паркан і стали вибивати двері в будинку, де мешкає Вікторія разом зі своїми батьками.

Мама журналістки і сусіди підняли шум, викликали поліцію. Це сполохало нападників. Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, не змогли затримати нападників.

"Одного з них, нібито, впізнали. За попередніми даними – це представник чеченської кримінального угруповання, який перебуває у розшуку. Уточнюємо. Точну інформацію оприлюднимо пізніше", – написав Стогній.

Він також додав, що Вікторії Сеник довелось переїхати до батьків після того, як в її зйомну квартиру через вікно увірвалися невідомі. Тоді спрацювала сигналізація. Тоді поліція теж не змогла нікого затримати.