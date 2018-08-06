У Житомирі облили зеленкою антиукраїнського блогера

У Житомирі на порозі суду облили зеленкою антиукраїнського блогера Василя Муравицького, якого звинувачують у державній зраді.

Відбулося це після чергового судового засідання, на якому було схвалено залишити блогера під домашнім арештом на два місяці.

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Відповідний вирок обурив присутніх у залі суду і з вигуками "Ганьба" вони облили Василя Муравицького зеленкою.

Суд постановив продовжити запобіжний захід обвинуваченому Муравицькому у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання. Строк дії обов’язків щодо обвинуваченого визначити тривалістю 60 днів до 4 жовтня 2018 року включно,

– сказала суддя районного суду Житомира Ніна Янчук.

Зазначимо, що минулого року суд заарештував блогера без права внесення застави. Втім, цього року колегія суддів вирішила відпустити його під домашній арешт. А сьогодні прокурор клопотав про зміну запобіжного заходу із цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Натомість суд й надалі залишив Василя Муравицького під домашнім арештом.

Нагадаємо,минулого року СБУ затримала журналіста-блогера Муравицького, який уже 3 роки писав антиукраїнські матеріали за гроші Кремля. Працювати на Росію він почав з 2014 року.